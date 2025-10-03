Kocaeli Kitap Fuarı'nda 5 Bin Kitap Ağaçlara Asıldı

KOCAELİ'de 15'incisi düzenlenecek ' Kocaeli Kitap Fuarı' öncesinde asırlık çınar ağaçlarına şeffaf poşetlerle asılan 5 bin kitap, dakikalar içinde toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ' Kocaeli Kitap Fuarı', 4-12 Ekim tarihleri arasında kapılarını açacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Anadolu Mayası' temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. Fuar kapsamında; belediye ekipleri İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarına şeffaf poşetlerle kitap astı. İş ya da okullarına gidenler, sabah saatlerinde beğendikleri kitapları ağaçlardan aldı. 5 bin kitap ağaç dallarından dakikalar içinde indirildi.

'8 MİLYON 400 BİN ZİYARETÇİMİZ OLDU'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kitapseverleri fuara beklediklerini söyleyerek, "Bugüne kadarki etkinliklerin tamamında 8 milyon 400 bin ziyaretçimiz oldu. İnşallah bu sene rekor senesi olacak. Rekor denememiz sadece ziyaretçi sayısıyla kısıtlı kalmayacak. Guinness Rekorlar denemesine de 7 Ekim'de teşebbüsümüz olacak. Ebeveynlerin çocuklara kitap okuduğu etkinlik rekoru Hindistan'da zannediyorum aynı anda 3 bin kişinin kırıldığı bir rekor var. Biz onu aşmaya çalışacağız 4 bin 100 kişilik bir deneme yapmayı hedefliyoruz inşallah başarılı oluruz" diye konuştu.