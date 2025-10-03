Haberler

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 5 Bin Kitap Ağaçlara Asıldı

Kocaeli Kitap Fuarı'nda 5 Bin Kitap Ağaçlara Asıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de düzenlenecek 15. Kocaeli Kitap Fuarı öncesi asırlık çınar ağaçlarına 5 bin kitap asıldı. Fuar, 4-12 Ekim tarihlerinde 1050 etkinlikle gerçekleştirilecek.

KOCAELİ'de 15'incisi düzenlenecek ' Kocaeli Kitap Fuarı' öncesinde asırlık çınar ağaçlarına şeffaf poşetlerle asılan 5 bin kitap, dakikalar içinde toplandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ' Kocaeli Kitap Fuarı', 4-12 Ekim tarihleri arasında kapılarını açacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 'Anadolu Mayası' temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği yapılacak, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. Fuar kapsamında; belediye ekipleri İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki asırlık çınar ağaçlarına şeffaf poşetlerle kitap astı. İş ya da okullarına gidenler, sabah saatlerinde beğendikleri kitapları ağaçlardan aldı. 5 bin kitap ağaç dallarından dakikalar içinde indirildi.

'8 MİLYON 400 BİN ZİYARETÇİMİZ OLDU'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kitapseverleri fuara beklediklerini söyleyerek, "Bugüne kadarki etkinliklerin tamamında 8 milyon 400 bin ziyaretçimiz oldu. İnşallah bu sene rekor senesi olacak. Rekor denememiz sadece ziyaretçi sayısıyla kısıtlı kalmayacak. Guinness Rekorlar denemesine de 7 Ekim'de teşebbüsümüz olacak. Ebeveynlerin çocuklara kitap okuduğu etkinlik rekoru Hindistan'da zannediyorum aynı anda 3 bin kişinin kırıldığı bir rekor var. Biz onu aşmaya çalışacağız 4 bin 100 kişilik bir deneme yapmayı hedefliyoruz inşallah başarılı oluruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İsrail Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi

İsrail alıkoyduğu aktivist sayısını açıkladı! 4'ü sınır dışı edildi
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçen yıl alarm veriyordu, Ulaş Gölü resmen kurudu

Can suyu da çözüm olmadı, koca göl resmen kurudu
İsrail, Gazze'ye doğru tek başına ilerleyen Marinette gemisine baskın yaptı

Gazze'ye ilerleyen tek gemiye canlı yayında baskın! Bağlantı kesildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.