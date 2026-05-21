Haberler

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası: Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası: Yöresel Lezzetler Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler tanıtıldı.

Kocaeli'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler tanıtıldı.

"Bir sofrada miras" temasıyla 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde program gerçekleştirildi.

Kentin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı programda bayram sofraları konseptiyle hazırlanan yöresel yemekler sergilenirken kadın kooperatifleri de stant açtı.

Etkinlikte pişmaniye, mancarlı pide, Gebze bayram çöreği, İzmit simidi ve dartılı keşkek gibi kente özgü lezzetler ikram edildi.

Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, Türk mutfağının kültürel yönüne dikkati çekti.

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü hatırlatan Aktaş, çalışmaların Türk kültürünün yaşatılması açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Aktaş, üniversiteler, meslek liseleri, belediyeler ve kamu kurumlarının ortak çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, "Hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bu tür etkinlikler de bunun önemli bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program, Nuh Çimento Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için şed bağlama töreni yapıldı.

Ardından protokol üyeleri, yöresel ürün stantlarını gezerek kente özgü tatları denedi.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk ve ilgili kurumların yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Bakan Gürlek'ten sıcağı sıcağına butlan kararı için ilk yorum

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz

Mutlak butlan kararıyla ilgili CHP'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti