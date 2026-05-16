Nesli tehlike altındaki salep yumrularını toplayan kişiye 699 bin TL ceza

Kocaeli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimlerde, izinsiz toplanan 40 kilo salep orkidesi yumrusu ele geçirildi. Bir kişiye 699 bin 245 TL ceza kesildi.

Kocaeli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan denetimlerde, doğadan izinsiz şekilde toplanan 40 kilo salep orkidesi yumrusu ele geçirildi. Nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan salep orkidelerinin doğal ortamdan söküldüğü tespit edilirken, ele geçirilen yumrular yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı. Olayla ilgili bir şahsa 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

