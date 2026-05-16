Nesli tehlike altındaki salep yumrularını toplayan kişiye 699 bin TL ceza

Kocaeli'de nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerinin izinsiz toplanması üzerine 40 kilo yumruya el konuldu, bir kişiye 699 bin 245 TL ceza uygulandı.

Kocaeli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan denetimlerde, doğadan izinsiz şekilde toplanan 40 kilo salep orkidesi yumrusu ele geçirildi. Nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan salep orkidelerinin doğal ortamdan söküldüğü tespit edilirken, ele geçirilen yumrular yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı. Olayla ilgili bir şahsa 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunması ve nesli tehlike altındaki türlerin sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı