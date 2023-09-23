Kocaeli Darıca'da 3. Kars Tanıtım Şenlikleri Başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 3. Kars Tanıtım Şenlikleri başladı. Şenlikte, Kars'a ait yöresel lezzetler ziyaretçilere sunuldu. Protokol üyeleri ve davetliler stantları gezdi. Şenlikler, 26 Eylül Salı gününe kadar devam edecek.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen 3. Kars Tanıtım Şenlikleri başladı.

Darıca Belediyesi ile Darıca Karslılar Derneği işbirliğiyle Cami Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen şenlikte, Kars'a ait yöresel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, yaptığı konuşmada, kültürel çalışmalara ve derneklere verdikleri desteklere değinerek, "Çünkü onların yaptığı her etkinlikte, Darıcalılık ruhu bir kademe daha artıyor." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler, yöresel lezzetlerin bulunduğu stantları gezdi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikler, 26 Eylül Salı gününe kadar devam edecek.