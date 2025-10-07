Klasik Mercedes Tutkunları Malatya'da Buluştu

Malatya'da, 8 ilden gelen klasik mercedes tutkunları sevenleriyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Sanat Sokağı'nda organize edilen etkinlikte Hatay, Konya, Ankara, Yozgat, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Nevşehir'den gelen klasik mercedes tutkunları bir araya geldi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, klasik otomobil tutkunları vatandaşlarla sohbet etti.

Klasik otomobil tutkunları, vatandaşların otomobilleri tanıması için bilgilendirmede bulundu.