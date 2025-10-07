Haberler

Klasik Mercedes Tutkunları Malatya'da Buluştu

Klasik Mercedes Tutkunları Malatya'da Buluştu
Malatya'da düzenlenen etkinlikte 8 ilden gelen klasik mercedes tutkunları, otomobillerini sergileyerek vatandaşlarla buluştu ve bilgilendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klasik Mercedes Malatya Kulübü tarafından Sanat Sokağı'nda organize edilen etkinlikte Hatay, Konya, Ankara, Yozgat, Kayseri, Sivas, Elazığ ve Nevşehir'den gelen klasik mercedes tutkunları bir araya geldi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte, klasik otomobil tutkunları vatandaşlarla sohbet etti.

Klasik otomobil tutkunları, vatandaşların otomobilleri tanıması için bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Kültür Sanat
