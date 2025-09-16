Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne kardeş ülke Azerbaycan'ı kızdırdı: Bu aptallığa bir son verin

Son dönemde sık sık eleştirilerin hedefi olan ve senaristi gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu kez Azerbaycan'da tartışma konusu oldu.

"AY SAÇI BURMA" ŞARKISINI AÇIP...

Dizide Asil karakterinin, Azerbaycan halk müziğinde çok sevilen "Ay Saçı Burma" şarkısını son ses açarak bahçede eğlenen kalabalığı dağıtmaya çalıştığı ve ardından soyunduğu sahne, kardeş ülkede tepki topladı.

"DİLİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE HAKARET" TEPKİLERİ

Sosyal medyada birçok Azerbaycanlı izleyici, sahneyi "ahlaksızlık" ve "kültüre hakaret" olarak nitelendirdi. Paylaşılan yorumlardan bazıları şöyle:

Bir Azerbaycanlı olarak bu sahneden nefret ettim. Elimizde tuttuğumuz şarkımızla ahlaksızca dans ediyorlar.

Azerbaycan'ın en sevilen türküsüyle dalga geçiyorlar. Yazık, başka diyecek bir şey yok.

Bu dizide hâlâ dilimize hakaret ediyorsunuz. Ayıptır, rezilliktir.

Azerbaycan müziğini böyle sunmanız rezillik, ayıplar olsun.

"BU APTALLIĞA SON VERİN" ÇAĞRISI

Bazı kullanıcılar ise Azerbaycan'da kültür bakanlığının bu konuda sessiz kalmasını eleştirip "Bizim bu kültür bakanımız nereye bakıyor, neden bu kadar ileri gitmesine izin veriyorlar?" sözleriyle sitem etti.