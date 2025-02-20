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Kış Koşullarında Kuşlar İçin Yemleme Çalışması

Kış Koşullarında Kuşlar İçin Yemleme Çalışması
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Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle kuşların aç kalmaması için çeşitli noktalara yem bırakma çalışması gerçekleştirdi.

Erzurum'da görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, kuşların karla kaplı şehirde aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Kent genelinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

DKMP ekipleri de kuşların çetin kış koşullarından etkilenmemesi için çalışma yaptı.

Bu kapsamda kırsaldaki bazı noktalar ile kentin çeşitli bölgelerindeki karla kaplı cami bahçeleri ve ağaçlık alanlara buğday bırakıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
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