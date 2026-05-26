Kırşehir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu Kazakistan'da sahne aldı

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kırşehir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Kazakistan'ın Almatı kentinde gösteri sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, davet üzerine Almatı şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte, Kırşehir Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, Anadolu'nun farklı yörelerinden halk oyunlarını sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, programla Kırşehir'in türküleri ve Anadolu'nun kadim ezgilerinin Kazak soydaşlarla buluşturulduğunu, ortak tarih ve kültürel bağların ne kadar güçlü olduğunun bir kez daha gösterildiğini belirtti.

Kırşehir'in sanat ve kültür alanındaki değerlerinin Türk dünyasıyla buluşturulduğunu ifade eden Gülşen, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı etkinlikte desteklerini esirgemeyen Kırşehir Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e, yakın ilgi ve samimi misafirperverlikleri için Almatı Başkonsolosu Sayın Tuğba Alan Özdenfedakar'a, Eğitim Ataşesi Şükür Köse'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerinin katkıları sayesinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki gönül köprülerinin güçlenmesine önemli katkı sağlandı. Kırşehir'den Almatı'ya uzanan bu anlamlı kültür yolculuğu, ortak tarihimizin, dilimizin, kültürümüzün ve kardeşliğimizin güçlü bir tezahürü olarak hafızalarda yer edindi. Kırşehir'in yetiştirdiği sanatçılar ve gençlere emekleri için teşekkür ediyoruz."