Kırşehir'deki Atatürk Bilgi Evi Onarılmayı Bekliyor

Kırşehir'in Kaman İlçesinde atıl durumda olan Atatürk Bilgi Evi, Mahalli İdareler Seçimlerinden bu yana onarılmayı bekliyor.

Kaman ilçesinde bulunan Atatürk Bilgi Evi, yıllardır atıl durumda bekliyor. İlçe sakinleri, bu durumun üzüntü verici olduğunu ve binanın restore edilerek yeniden kullanıma açılmasını istediklerini belirtti. Atatürk Bilgi Evi, önceki dönem belediyesi tarafından bilgilendirme amaçlı ve kütüphane olarak kullanılıyordu. Son yıllarda bakımsızlık nedeniyle kullanılmaz hale geldi. İlçe sakinleri, Atatürk Bilgi Evi'nin tarihi ve kültürel bir değer olduğunu ve restore edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Atatürk Bilgi evinin restore edilerek faaliyetlerini sürdüreceğini mahalli idareler seçimlerinin ardından söylemesine rağmen Atatürk Bilgi Evinde çalışan 7 kişinin de işine son verilmişti. - KIRŞEHİR