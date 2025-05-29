Kırşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği

Kırşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği
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Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin fen bilimleri, matematik ve elektrik gibi alanlarda projeleri sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, etkinliğin gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ve Bahar Şenliği yapıldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin fen bilimleri, matematik, elektrik ve elektronik gibi branşlarda projeleri ve çalışmaları sergilendi.

Fuarda, öğrencilerin ürünlerini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitim, bilim ve teknoloji alandaki başarılarını takdir ettiğini, bu tür etkinliklerin gençlerin gelişiminde büyük rol oynadığını ifade etti.

Öğretmenler rehberliğinde hazırlanan projeler sayesinde öğrencilerin hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim yaşadığını belirten Gülşen, tüm çalışmaların ayrı ayrı değeri olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

26 projeleri bulunduğunu anlatan okul müdürü Hakan Vahaboğlu ise öğrencilerin bilimsel öğrenme temelli olarak kendilerini geliştirerek, yenilikçi çalışmalar yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
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