Kırşehir'de öğrenciler ilçelerini tanıtmak için sanatçıyla türkü söyleyip klip hazırladı

Kırşehir'de öğrenciler ilçelerini tanıtmak için sanatçıyla türkü söyleyip klip hazırladı
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçelerini tanıtmak amacıyla Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile farklı mekanlarda "Su gelir bulanarak" türküsünü seslendirerek "Mucur için çal" klibi hazırladı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçelerini tanıtmak amacıyla Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile farklı mekanlarda "Su gelir bulanarak" türküsünü seslendirerek "Mucur için çal" klibi hazırladı.

Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu ile Şehit Hüsnü Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrenci, Mucur Kaymakamlığı himayelerinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Mucur için çal" projesini hazırladı.

Sanatçı Emel Taşçıoğlu'nun da eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler, "Su gelir bulanarak" türküsü seslendirdi.

KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümünün prodüksiyonu, kurgu, montaj ve renklendirilmesi yapılarak klip hazırlandı.

Ortaokulun Müdürü ve Proje Koordinatörü Ali Ayata, Mucur'un farklı lokasyonlarında gerçekleştirilen projeyle ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerine farkındalık sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

Müziğin birleştirici ve bütünleştirici gücüyle özel çalışma yaptıklarını anlatan Ayata, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
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