Kırşehir'de Kur'an kursları öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenlendi
Kırşehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için bir parkta yıl sonu şenliği düzenledi. Minikler yüz boyama, geleneksel oyunlar ve uçurtma etkinlikleriyle eğlenirken, İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen erken yaşta dini ve ahlaki eğitimin önemine vurgu yaptı.
Kırşehir İl Müftülüğü, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğrencileri için yıl sonu şenliği düzenledi.
Bir parkta düzenlenen şenlikte, minikler, yüz boyama etkinliklerine katıldı, çeşitli geleneksel ve eğitici oyunlar oynadı ve uçurtma uçurdu.
Programa katılan İl Müftü Yardımcısı Zeynep Önen, çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi.
Erken yaşta alınan dini ve ahlaki eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çeken Önen, bu süreçte emek veren Kur'an kursu öğreticileri ile yavrularını kurslara gönderen velileri tebrik etti.
Kaynak: AA / Serkan Güner