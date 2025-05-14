Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin yazdığı kitabın geliriyle alınan 32 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından elde edilen gelirle alınan 32 tekerlekli sandalyenin dağıtımı yapıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu özel haftada, aynı zamanda insan olmanın, empati kurmanın ve sorumluluk üstlenmenin kıymetinin anlaşıldığını söyledi.

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'nda 26 öğrencinin yazdığı hikayeleri bir araya getiren kitapta, dayanışma ve toplumsal duyarlılığı bir kez daha gördüklerini belirten Demiryürek, şunları kaydetti:

"Bu kitap 2 bin adet basıldı ve satışa sunuldu. Elde edilen gelirle tekerlekli sandalyeler temin edilerek ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırıldı. Böylesine anlamlı bir sonucun arkasında çocuklarımızın emeği, hayal gücü ve başkaları için bir şey yapabilme heyecanı vardır. Bu tablo bizlere bir kez daha gösteriyor ki, iyiliğin yaşı yoktur. Küçük ellerle başlatılan büyük işler, toplumu dönüştürecek en güçlü adımlardır. Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, kitap sayesinde tekerlekli sandalye temin edilmesinin, vicdanın, merhametin ve sorumluluğun çocuk yüreklerde nasıl filizlendiğini göstermesi açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu sergilendi ve müzik dinletisi sundu.

Vali Demiryürek, protokol üyeleri ile Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Bilal Temel ve 26 öğrenci, tekerlekli sandalyeleri, kentteki çeşitli okullarda eğitim gören bedensel engelli öğrencilere verdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.