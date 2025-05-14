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Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Amacıyla Resim Sergisi Açıldı

Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Amacıyla Resim Sergisi Açıldı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Yeşilay Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen resim sergisinde, bağımlılıkla mücadele amacıyla bilgilendirici görseller sergilendi. Vali Demiryürek ve KAEÜ Rektör Yardımcısı sergiyi ziyaret ederek öğrencilere çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kırşehir'de, Yeşilay Kırşehir Şubesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından resim sergisi açıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında açılan sergide, çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mucur Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencilerinin desteği ile hazırlanan sergide, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirici ve uyarıcı görseller de yer aldı.

Vali Murat Sefa Demiryürek, KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş'le birlikte eserleri inceledi.

Öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Demiryürek, farkındalığın arttırılmasında emekleri için kendilerini kutladı.

Fuaye alanına gelen ziyaretçilere çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, gazetecilere, bağımlılıkların çağın en önemli problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yeni çalışmalar ve faaliyetler içinde olduklarını, açılan sergi ile duyarlılıkları ve farkındalığı arttırmayı planladıklarını anlatan Koyuncu, Yeşilay olarak sadece bağımlılıkla mücadele etmediklerini, insanların bağımlı olmamaları için de ellerinden geleni yaptıkların söyledi.

Kırşehir'de Yeşilay'ın görünürlüğünü ve farkındalığını arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Kimse bağımlı olmasın istiyoruz. Bağımlı olanların da bir an önce bundan kurtulmasını sağlama amacındayız. Tüm bağımlılık türleriyle ilgili Kırşehirlilerin yanındayız ve onlara destek oluyoruz. Ekran ve teknoloji bağımlılığının da çok arttığı bir dönemdeyiz. Artık çocuk yaştan itibaren maalesef vakalarla karşılaşıyoruz. Bu konuda ailelerin daha duyarlı olması gerekiyor. Profesyonel destek isterse ailelerimiz, biz her zaman yanlarındayız."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
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