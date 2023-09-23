Kırşehir'de Ahilik Haftası kapanış konseri düzenlendi

Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninin ardından halk konseri düzenlendi. Konserde şarkıcı Resul Dindar hayranlarıyla buluştu ve Karadeniz yöresinden eserler seslendirdi. Konser sonunda Dindar'a çiçek takdim edildi.

Kırşehir'de, 36. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninin ardından halk konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'ndaki konserde, şarkıcı Resul Dindar hayranlarıyla buluştu.

Karadeniz yöresinden eserler seslendiren Dindar, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın "Yalan dünya", "Sevdan olmasaydı", "Bahçe duvarından aştım" ve "Nar tanesi" türkülerini de söyledi.

Konsere katılanlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak türkü ve şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda Dizdar'a çiçek takdim eden Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Ahilik Haftası'nın çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu dolu geçtiğini dile getirdi.

Ahilik Haftası kutlamalarının önemine işaret eden Çetinkaya, "Kutlamaların finalini Resul Dindar konseriyle yaptık. Resul Dindar'a, ekibine başarılar diliyorum. Ahilik Haftası boyunca ve bu gece yalnız bırakmayan Kırşehirlilere teşekkür ederiz." dedi.