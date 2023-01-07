Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı Bin yıllık gelenekte korku dolu anlar yaşandı Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nde bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

Bin yıllık gelenekte korku dolu anlar yaşandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği olan Koleda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Koleda' adıyla kutlanıyor. Bin yıldır kutlanan geleneksel 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf ve çeşitli kostümler giyip yüzlerini boyayarak evlerin camlarını çalıp mahalleliyi, esnafı korkuttu.

Geceye katılan Sedef Yörük, büyük bir coşkuyla bu geceyi beklediğini vurgulayarak, "Bu gece koleda Büyükmandıra'nın, Balkanların bin yıllık geleneğini kutluyoruz. Bu akşam insanları korkutacağız. Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak. Çeşitli eğlenceler ile eğleneceğiz. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Ben vampir makyajı yaptım, arkadaşım rahibe makyajı yaptı, diğer 2 arkadaşım cadı makyajları yaptı. Böyle her sene kötü ruhları korkutmak için korkunç olmaya çalışıyoruz. Çevre illerden, ilçelerden insanlar katılıyor" dedi.

Edirne'den gelen kostümlü bir vatandaş bu gecenin koledası olduğunu ifade ederek bal kabağı yiyip insanları korkutacağını söyledi.

Belediye binasının önünde toplanan grup kortej halinde korkutarak Kültür Parkına geldi. Parkta bulunan çeşitli platformlarda vatandaşlar fotoğraf çekildi. Daha sonra koleda gecesi konserle devam etti.