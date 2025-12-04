Haberler

"Kırk Kat Baklava Tarihi" Kitabı Gourmand Ödüllerinde Dünya Birincisi Oldu

'Kırk Kat Baklava Tarihi' Kitabı Gourmand Ödüllerinde Dünya Birincisi Oldu
Güncelleme:
Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın tarafından kaleme alınan ve baklavanın tarihsel yolculuğunu anlatan eser, gastronomi dünyasının en prestijli organizasyonu Gourmand World Cookbook Awards 2025'te "Fırıncılık ve Hamur İşi" kategorisinde dünyanın en iyisi seçildi.

Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın'ın ortak imzasını taşıyan "Saraydan Çarşıya, Gaziantep'ten İstanbul'a: Kırk Kat Baklava Tarihi" kitabı, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Eser, gastronomi yayıncılığının en saygın ödül programı olan Gourmand World Cookbook Awards 2025'te rakiplerini geride bırakarak "Bakery & Pastry" (Fırıncılık ve Hamur İşi) kategorisinde "Best Of The World" (Dünyanın En İyisi) unvanını kazandı.

Türkiye Etabında da Birinci Olmuştu

Gastronomi dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen yarışmanın önceki aşamalarında "E03" kategorisinde Türkiye birincisi seçilen kitap, finalde elde ettiği bu başarıyla Türk gastronomi tarihçiliğini zirveye taşıdı. Ödül komitesi, kitabın baklava tarihini şimdiye dek bilinmeyen yönleriyle aydınlattığına dikkat çekti.

'Kırk Kat Baklava Tarihi' Kitabı Gourmand Ödüllerinde Dünya Birincisi Oldu

Osmanlı Arşivlerinden Günümüze Baklavanın Yolculuğu

Karaköy Güllüoğlu'nun desteğiyle Aralık 2024'te Mundi Kitap etiketiyle okurla buluşan eser, kapsamlı bir araştırmanın ürünü olarak öne çıkıyor. Yazarlar; Osmanlı arşivleri, kadı sicilleri, saray mutfağı defterleri, kent müzeleri ve gazete arşivlerini tarayarak baklavanın Anadolu ve Osmanlı coğrafyasındaki serüvenini belgesel niteliğinde ele alıyor. Kitapta, sade yağ ve şerbetle buluşan ince yufkanın saray mutfağından çarşı tezgahlarına uzanan hikayesi detaylandırılıyor.

Gourmand Awards Hakkında

Edouard Cointreau tarafından 1995 yılında başlatılan Gourmand Awards, dünya mutfak kültürlerini görünür kılmayı ve gastronomi kitaplarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Organizasyon her yıl farklı ülkelerden önde gelen yayınevlerini, yazarları ve şefleri bir araya getiriyor.

