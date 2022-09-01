Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale haberleri... Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

Kültür Sanat Haberleri

Kırıkkale haberleri... Kırıkkale'de açık hava sinema etkinliği

Kırıkkale kültür sanat haberi: Kırıkkale Belediyesince açık havada sinema etkinliği kapsamında vatandaşlar, "Son Mektup" filmini izledi.

Kırıkkale Belediyesince açık havada sinema etkinliği kapsamında vatandaşlar, "Son Mektup" filmini izledi.

Büyük Şehir Parkı'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, çocuklara patlamış mısır ve limonata dağıttı.

Saygılı, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla birlikte 'Son Mektup' filmini izleyeceğiz. Ayrıca etkinlik kapsamında vatandaşlarımızı sıcak yaz akşamlarında sinema keyfi ile buluşturmuş oluyoruz. Sinema etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği açık hava sinema etkinliği, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Kültür Sanat

Mehmet Saygılı Kırıkkale AK Parti Sinema Kültür Sanat Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title