Kırgızistan, Uluslararası Turizm ve Otelcilik Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yaptı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Uluslararası Turizm ve Otelcilik Ekipmanları Fuarı (BITF-2026) düzenlendi.

Gençlik Arenası'nda iki gün süren fuara komşu ülkeler Tacikistan, Özbekistan ve Çin'den de çok sayıda şirket katılım sağladı.

Fuarda ülkenin 7 bölgesinin turizm potansiyeli, eşsiz doğal rotaları, kültürel mirası ve sektörün gelişimi için gelecek vadeden yönler tanıtıldı.

Tur operatörleri, yeni işbirlikleri ve vize kolaylıkları gibi konularda ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dünya Göçebe Oyunları tanıtıldı

Fuar alanında bu yıl Kırgızistan'ın ev sahipliği yapacağı 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım standı da açıldı.

Dünya Göçebe Oyunları Sekretaryası Temsilcisi Çolpon Soodokeyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretçileri 31 Ağustos - 6 Eylül'de gerçekleştirilecek bu dev organizasyona davet ettiklerini söyledi.

Tacikistanlı katılımcı Şührat Mansurov da fuara katılma amaçlarının bölgesel işbirliğini geliştirmek ve ülkelerinin turizm imkanlarını Kırgız paydaşlara tanıtmak olduğunu belirtti.