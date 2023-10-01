Kırgızistan'da Türk Dizi Müzikleri Konseri

Kırgızistan'da izleyici kitlesi olan Türk yapımlarından 'Kara Sevda' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizi müzikleri konseri düzenlendi. Konserde, Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Senfoni Orkestrası, dizilerin müziklerine yer verdi ve dinleyiciler büyük beğeni gösterdi.

Kırgızistan'da izleyici kitlesi olan Türk yapımlarından "Kara Sevda" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizi müzikleri konseri düzenlendi.

Başkent Bişkek'teki Milli Opera ve Bale Tiyatrosu Senfoni Orkestrası Baş Şefi Zahara Butenko'nun yönetimindeki orkestra repertuvarında, "Kara Sevda" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizi müziklerine yer verildi.

Dizilerde seslendirilen eserlerin hikayesinin de perdeye yansıtıldığı konserin sonunda dinleyiciler kendilerine Türk dizi müzikleri ziyafeti veren orkestrayı alkışladı.

Konserin ardından Türk dizilerini ve müziklerini çok sevdiğini anlatan bazı dinleyiciler, konserle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Türkiye'den gelen Gül Aslan ise "Kırgızistan'da Türk müziklerini duymak harikaydı." ifadesini kullandı.