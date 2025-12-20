Haberler

Kilis'te öğrenciler yerli ve milli üretime dikkati çekmek için yapay zeka destekli klip hazırladı

Güncelleme:
Kilis'teki Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, öğretmen ve öğrenciler Yerli Malı Haftası kapsamında yapay zeka destekli bir klip hazırladı. Klipte, milli ve yerli üretime dikkat çekmek amacıyla Türk teknoloji hamleleri tanıtıldı.

Kilis'te öğretmen ve öğrencilerin Yerli Malı Haftası kapsamında hazırladığı yapay zeka destekli klip sosyal medyada ilgi gördü.

Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kimya öğretmeni Gülcan Aydoğdu ve öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yerli ve milli üretime dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı.

Öğrenciler, Togg, Bayraktar, ASELSAN, Hürjet, Kızılelma, Akıncı, Altay tankı ve Gökbey helikopteri gibi milli teknoloji hamleleriyle üretilen araçların resmini çizdi.

Öğretmen Aydoğdu ve öğrenciler, daha sonra resimleri yapay zeka uygulamasıyla canlandırıp klip haline getirdi.

Klipte Kilis'in tescilli zeytinyağı da ön plana çıkarıldı.

Aydoğdu'nun sosyal medyada paylaştığı klip, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Okul Müdürü Mikdat Havye, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, amaçlarının çocuklara milli teknolojileri tanıtmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Kültür Sanat
