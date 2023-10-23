KidZania İstanbul'da 'Daha İyi Bir Dünya' kitabının tanıtımı ve imza günü düzenlenecek

KidZania İstanbul'da, 29 Ekim'de hem Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü kutlanacak hem de 'Sen de Yaz' öykü yarışmasında finale kalan 20 öyküden oluşan "Daha İyi Bir Dünya" kitabının tanıtımı ve imza günü gerçekleşecek.

KidZania İstanbul ve Erbulak Evi'nin iş birliğinde "Daha İyi Bir Dünya" temasıyla düzenlenen 'Sen de Yaz' öykü yarışmasının finalistleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda KidZania İstanbul ev sahipliğinde okuyucuları ile buluşacak. Bu özel günde KidZania'da Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü coşkusu yaşanırken, aynı zamanda 10-14 yaş aralığındaki yetenekli genç yazarlar, "Daha İyi Bir Dünya" temasıyla kaleme aldıkları kendi öykülerinden oluşan kitabın imza gününde bir araya gelecek. Ziyaretçiler, etkinlikte hem Cumhuriyet Bayramı'nı hem de öykü kitabının okuyucu ile buluşmasını kutlayacaklar.

'BÜYÜYÜNCE NASIL YAZAR OLURUM?' SÖYLEŞİSİ DE GERÇEKLEŞECEK

Çocuklara edebiyatı, sanatı sevdirmek, onları düşündürmek ve hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla ikinci kez düzenlenen 'Sen de Yaz' öykü yarışmasının finalistleri 14 Temmuz 2023'te KidZania İstanbul'un internet sitesinde açıklanmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından, yarışma şartlarına uygun bine yakın başvurunun olduğu yarışmada, yarısından fazlası Anadolu'dan olan finalistler seçici kurul üyeleri tarafından belirlenmişti. Sevinç Erbulak, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Varol Yaşaroğlu gibi sanat dünyasından isimlerinin yanı sıra KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Meral Molinas ve KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Ebru Timur'un yer aldığı 'Yarışma Seçici Kurulu' ile finalistler "Daha İyi Bir Dünya" öykü kitabının tanıtım ve imza gününde bir araya gelecek. 29 Ekim'de saat 11.00–14.00 arasında gerçekleştirilecek tanıtım ve imza gününde, yazar ve oyuncu Ayşe Erbulak'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Büyüyünce Nasıl Yazar Olurum?' söyleşisinde, oyuncu Sevinç Erbulak, Özden Özgürdal ve Dağhan Külegeç deneyimlerini ve kariyer yolculuklarını paylaşacaklar.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YAYIMLANACAK

"Daha İyi Bir Dünya" için düşlerinde canlandırdıkları yaşamı yazıya dökerek "Sen de Yaz" öykü yarışmasında jüri üyelerinden en fazla oy alarak finale kalan 20 hikaye, Erbulak Kitap tarafından toplu bir öykü kitabı olarak basıldı. Seçici kurul tarafından en çok oy alan ilk 20 öyküden oluşan kitap, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda KidZania İstanbul online mağazada ve KidZania National Store'da satışa sunulacak. Kitap satışından elde edilen gelirle SosyalBen Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi bir okula kırtasiye bağışı yapılarak dezavantajlı çocukların eğitimine destek olmak hedefleniyor. Projeye katkıda bulunmak isteyenlerin KidZania İstanbul'un internet sitesinden kitap satın alabilecekleri belirtildi.