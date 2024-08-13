Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Kibyra Antik Kenti'nde Perseid Meteor Yağmuru Gözlemlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kibyra Antik Kenti'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

Kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiği ve 1300 yıl sonra tekrar su akan anıtsal çeşmesiyle tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında yer alan Kibyra Antik Kenti, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.

Fotoğraf ve gökyüzü meraklılarının Kültür ve Turizm Bakanlığından özel izin alarak gece girebildiği antik kentte, Perseid meteor yağmurunda da dikkat çekici görüntüler oluştu.

"Özellikle anıtsal çeşme yapısı gece gökyüzüyle eşsiz bir manzara oluşturuyor"

Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine, Kibyra Antik Kenti'nin 500 hektarlık bir alana yayılmış ve 4 kültür bölgesinin kesişme noktasında yer alan büyük bir kent olduğunu söyledi.

Özüdoğru, Roma döneminde gladyatörleriyle, tarımıyla ve endüstrisiyle ön plana çıkan kentte, 2006 yılında kazılara başladıklarını ve o günden bu yana MÖ 300 ile MS 700 yılları arasında yaklaşık 1000 yıllık bir dönemdeki yaşamı arkeolojik verilerle desteklediklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen kazı çalışmaları kapsamında kentte çok önemli bulgular elde ettiklerini anlatan Özüdoğru, odeon yapısındaki dünyada eşi olmayan Medusa mozaiği ve anıtsal çeşmenin bunlar arasında yer aldığını belirtti.

Özüdoğru, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentte 2024 yılında anıtsal çeşme yapısı etrafında kazı çalışmalarının yaklaşık 45 kişilik ekiple devam ettiğini söyledi.

Antik kentin fotoğrafçılar ve gökyüzü tutkunlarından da ilgi gördüğünü kaydeden Özüdoğru, ancak kentin gece müzeciliği kapsamında ziyaret açık yerler arasında yer almadığına dikkati çekti.

Gece yapılacak bu tür etkinliklerin ancak Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak özel izinlerle mümkün olabildiğini belirten Özüdoğru, "Şu anda özellikle gece gökyüzü fotoğrafıyla birçok kişi ilgileniyor. Bakanlığımızdan alınan bir izinle bunu gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle anıtsal çeşme yapısı gece gökyüzüyle eşsiz bir manzara oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Gölhisar burdur Kültür Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Tencere Şiş Kebap tarifi! En güzel Tencerede Şiş Kebap tarifi! Tencere Şiş Kebap tarifi nasıl yapılır? Tencerede Şiş Kebap için malzemeler! MasterChef Kağıt Kebabı tarifi! En güzel Kağıt Kebabı tarifi! Kağıt Kebabı tarifi nasıl yapılır? Kağıt Kebabı için malzemeler! MasterChef Fırın Kebabı tarifi! En güzel Fırın Kebabı tarifi! Fırın Kebabı tarifi nasıl yapılır? Fırın Kebabı için malzemeler! MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler! MasterChef Manisa Kebabı tarifi! En güzel Manisa Kebabı tarifi! Manisa Kebabı tarifi nasıl yapılır? Manisa Kebabı için malzemeler! MasterChef Tokat Kebabı tarifi! En güzel Tokat Kebabı tarifi! Tokat Kebabı tarifi nasıl yapılır? Tokat Kebabı için malzemeler! MasterChef Sakızlı kebap tarifi! En güzel Sakızlı kebap tarifi! Sakızlı kebap tarifi nasıl yapılır? Sakızlı kebap için malzemeler! Eskişehir çay bahçesi bıçaklı saldırgan kim, yakalandı mı, kaç kişiyi bıçakladı? Hatay deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı?
title