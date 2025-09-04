Kibyra Antik Kenti'nde Helenistik Dönem Anıt Mezar Ziyarete Açıldı

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde Helenistik döneme ait anıt mezar ziyarete hazır hale getirildi.

Kibyra Kazı Başkanı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Helenistik döneme ait anıt mezarda koruma, onarım ve anastylosis çalışmalarının tamamlandığını ve ziyarete hazır hale geldiğini belirtti. Prof. Dr. Özüdoğru, "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında yürütülen Kibyra 2025 çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Stadion yapısı doğu oturma sıraları altındaki dolguda tespit edilmiş olan Helenistik dönem anıt mezarda koruma, onarım ve anastylosis çalışmalarımız tamamlanmıştır. Çalışmalar sonucunda anıtsal mezar yapısı, tonozlu yer altı mezar odasından çatı seviyesine kadar tamamen orijinal malzemesiyle yeniden ayağa kaldırılmış olup, sergileme ve ziyarete hazır hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip Kibyra Antik Kenti'nde yaklaşık 18 yıl önce başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli buluntulara ulaşıldı. Bunların en başında 2009- 2012 yılları arasında Odeon kazıları sırasında bulunup ortaya çıkarılan, dünyada yapım tekniği açısından tek olma özelliği taşıyan Medusa mozaiği gelirken, 2019'da kazıları başlayıp 2023 yılında restorasyonu tamamlanarak su akar hale getirilen anıtsal çeşme de dikkati çeken buluntular arasında yer aldı.