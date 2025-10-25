Haberler

Kıbrıscık'ta Geleneksel İmece ile Kürül Hazırlığı

Güncelleme:
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, kadınlar imece usulü ile geleneksel 'kürül' hamur işini hazırlayarak kış boyu tüketmek üzere sofralarına yerleştiriyorlar. 700 yıllık bir gelenek olan kürül, doğal malzemelerle yapılırken, kadınlar bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmeyi umuyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde köklü geçmişe sahip "kürül" adı verilen hamur işi yiyecek, kadınlar tarafından imeceyle yapılarak kış boyu sofralardaki yerini alıyor.

Köroğlu Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, geçmişte olduğu gibi imece usulü yaptıkları kürülü hazırlamak için belirlenen zamanlarda bir araya geliyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan kadınlar, un, tereyağı, süt, kaymak gibi doğal malzemelerle yoğurdukları hamuru şekillendirip çarşafların üzerine sererek dinlenmeye bırakıyor.

Ardından taş fırınlarda gün boyu pişirilen kürül, komşulara ve akrabalara dağıtılıyor, misafirlere çay eşliğinde ikram ediliyor.

Katkı maddesi içermeyen, geleneksel yöntemlerle üretimi sayesinde benzersiz lezzet sunan ve uzun süre bozulmadan saklanabilen kürül, kış boyu tüketiliyor.

"Gelecek nesillere geleneklerimizi aktarmayı amaçlıyoruz"

Kıbrıscık Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Tanıtma Derneği Başkanı Eylem Gökmen Yılmaz, AA muhabirine, gelenekleri gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, kürülün genelde yaylalarda yapıldığını belirterek, "Şu anda yaylalara çıkan yok, bu mevsime kaldı. Akşamdan havanın durumuna göre program yapılıyor. Kime yapılacak, ne kadar yapılacak, ona göre malzeme hazırlanıyor. Hamurun erken saatte yoğurulması gerekiyor. Hamurda kullanılan süt, tereyağı ve kaymak, kendi yaptığımız ürünler." diye konuştu.

Kürülün köklü geçmişe sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "700 yıldır yapıldığını geçmiş kaynaklardan ve atalarımızdan biliyoruz. Gelecek kuşaklara bu adetlerimizi aktarmakta zorluk yaşıyoruz. Yeni nesil maalesef sahiplenmiyor. Nüfusumuz gittikçe azalıyor ve yaşlanıyor. İnşallah devam eder diye umuyoruz. Amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kürülün yapım ve pişirilme aşamalarından bahsederek, hazırlanan kürülün evlere götürüldüğünü ve kış boyu tüketildiğini kaydetti.

Mahalleli kadınlardan Hatice Evcet, Hacer Yet ve Kezban İlhan da asırlardır sürdürülen geleneği yaşatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
