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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) bu haftaki konserinde keman sanatçısı Kerson Leong sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, orkestra şefi Antonio Pirolli yönetti.

Konserde Edouard Lalo'nun keman ve orkestra için bestelediği Re minör İspanyol Senfonisi, "Op. 21" ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "4. Senfonisi, Op. 36" BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA