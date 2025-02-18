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Kenyalı Mary Wambuı Mburu, Adıyaman'da Müslüman oldu

Kenyalı Mary Wambuı Mburu, Adıyaman'da Müslüman oldu
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Adıyaman'da düzenlenen ihtida töreninde Kenyalı Mary Wambuı Mburu, Müslüman oldu ve ismini 'Meryem' olarak değiştireceğini açıkladı. Mburu, ışah türbesini ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim dinledi.

Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan sahabelerden Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyaret etti.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edilen Mburu, ismini "Meryem" olarak değiştireceğini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammet Ballı - Kültür Sanat
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