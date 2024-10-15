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Kenan Yavuz, Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri Programında Öğrencilerle Buluştu

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Bayburt Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Gümüşhane Üniversitesi'nde düzenlenen 'Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri' programına katılarak, gençlere deneyimlerini aktardı ve başarı için önemli tavsiyelerde bulundu.

Bayburt Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Gümüşhane Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Çalışır, fakülte salonunda organize edilen "Girişimcilik ve Başarı Hikayeleri" programının açılışında, bu tür etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimine önemli katkısı olduğunu söyledi.

Çalışır, davetlerine katılan Yavuz'a teşekkür ederek, "Kenan bey, genç kuşakla buluşmanın kendisine enerji kattığını bizlerle paylaştı." dedi.

İş insanı Kenan Yavuz, babasının kendisine köyünü unutmaması vasiyetinde bulunduğunu anlatarak, "Bu bir Anadolu irfanıdır. Kendini, başkalarından daha çok düşünme erdemidir." diye konuştu.

Bayburt Etnografya Müzesi'ni ilk önce kültürevi olarak inşa ettiklerini belirten Yavuz, yolculuğun uluslararası bir marka haline geldiğinin altını çizdi.

Yavuz, "Dünyada, 'Olmaz' diye bir şey yok. Mutlaka emeğinizin karşılığını bir şekilde alırsınız. Kimisi geç, kimisi erken. Önce sabretmek, çalışmayı bırakmamak gerekiyor. Sahiplenmeden hiçbir başarı gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

İletişimin çağ için önemli bir kavram olduğuna dikkati çeken Yavuz, iyi bir iletişimcinin güçlü bir altyapıya sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yavuz, öğrencilere çok kitap okumalarını ve yabancı dil öğrenmelerini tavsiye ederek, "Anlatacak bir hikayeniz olması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat

Kenan Yavuz Bayburt

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