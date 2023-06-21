Keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de, kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı (79), son yolculuğuna uğurlandı.

Yıllarca İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi usta isimlerin sahnesinde yer alan keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı, kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetti. Taşpınarlı için bugün ikindi namazını takiben Tepecik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Taşpınarlı'nın ailesi ve sevenleri yer aldı. Sibel Can, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay gibi ünlü isimler çelenk yollayıp, taziyelerini iletti.Taşpınarlı'nın oğlu Namık Taşpınarlı, babasının 2 yıldır verdiği kanser mücadelesine yenik düştüğünü belirtip, sanat camiasının önemli bir ismi kaybettiğini ifade etti. Törenin ardından Taşpınarlı'nın cenazesi Kokluca Mezarlığı'na defnedildi.