Kemalpaşa'da halk eğitimi merkezi koroları konser verdi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi koroları, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Dere Mesire Tiyatro Sahnesi'ndeki etkinlikte şarkı ve türküler seslendirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Türk halk ve sanat müziği koroları müzikseverlerle buluştu.
Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi korolarının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser, Dere Mesire Tiyatro Sahnesinde gerçekleştirildi.
Şarkı ve türkülerin seslendirilmesinin ardından koro şeflerine Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz