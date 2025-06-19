Kemalpaşa'da Öğretmenlerden Oluşan Maarif Korosu Konser Verdi

Kemalpaşa'da Öğretmenlerden Oluşan Maarif Korosu Konser Verdi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan Maarif Korosu, yıl sonu konserini düzenleyerek müzikseverlerle buluştu. Konserde Türk halk ve sanat müziğinden eserler seslendirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan "Maarif Korosu" konser verdi.

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren koro, yıl sonu dolayısıyla müzikseverlerle buluştu.

Dere Mesire Yeri'nde düzenlenen konserde, Türk halk ve sanat müziğinden seçkin eserler seslendirildi.

Konseri Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yakup Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ile daire amirleri, öğretmen ile vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Kültür Sanat
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