Kemalpaşa'da dokunan Türk bayrağına 'bir ilmek de sen at' projesi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşların da birer ilmek atarak destek verebileceği Türk bayrağının dokunmasına başlandı.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi tarafından Türk bayrağı dokunması için proje başlatıldı.

Vatandaşların da birer ilmek atarak destek vereceği dokuma için rekreasyon alanında açılan standa halı dokuma tezgahı kuruldu.

Projenin açılışı nedeniyle dokuma tezgahına gelen Kaymakam Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Halil Yaşar Güzel, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen ve protokol üyeleri, bayrak için birer ilmek attı.

Kaymakam Sarı, tüm Kemalpaşalıları Türk bayrağını dokumak üzere alana davet ettikleri, bu anlamlı projede emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti.

Tezgahta vatandaşlar, halı dokuma kursu eğitmen ve kursiyerlerinin desteğiyle Türk bayrağı için ilmek atmaya başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanacak Türk bayrağının İzmir Valiliğine hediye edileceği belirtildi.