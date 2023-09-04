Kemaliye Eğin Lök Tatlısı Coğrafi İşaretli Ürün Olarak Tescillendi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü olan Kemaliye Eğin Lök Tatlısı, coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Tatlı, geçmişte saray sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor ve lökhane adlı işletmede gelecek kuşaklara taşınmaya çalışılıyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok talep ettiği yerli ürünler arasında gösteriliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü "Kemaliye Eğin Lök Tatlısı" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Kemaliye'mize hayırlı olsun. Kemaliye Belediye Başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalarımız ile bir ürünümüze daha coğrafi işaret almış bulunmaktayız. Belediyemiz, Çaltı Köyü Derneğinin destek ve katkıları ile Dışpatent firması yetkilisi Çaltı köyünden hemşehrimiz Hamza Okan ve ekibinin çalışmaları ile Kemaliye Eğin Lök Tatlısı ürünümüz coğrafi işaretli ürün olarak tescil edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

"Kemaliye'nin 300 yıllık lezzeti"

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yapılan ve geçmişte saray sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığı ifade edilen lök tatlısı, "lökhane" adlı işletmede gelecek kuşaklara taşınmaya çalışılıyor. Kemaliye ilçe merkezi ve köylerinde önceden tüm evlerde yapılan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan tatlı, kuru dut ve cevizin yaklaşık 3 saat makinede dövülüp macun haline getirilmesiyle yapılıyor. Kendine has tadıyla diğer tatlılardan farklı bir yere konulan ve başka bir katkı maddesi ilave edilmeden hazırlanan lök tatlısı, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de en çok talep ettiği yerli ürünler arasında gösteriliyor. - ERZİNCAN