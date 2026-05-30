Haberler

Kemaliye'de fasıl gecesinde kültür ve kardeşlik buluştu

Kemaliye'de fasıl gecesinde kültür ve kardeşlik buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Gençlik Bayramı Fasıl Gecesi, yoğun katılımla gerçekleşti. Eğin havaları, maniler ve folklor gösterileriyle vatandaşlar bir araya gelirken, birlik ve beraberlik ruhu ön plandaydı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Gençlik Bayramı Fasıl Gecesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kemaliye'de düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, ilçenin köklü kültürünü yansıtan Eğin havaları, maniler ve folklor gösterileri eşliğinde bir araya geldi. Enstrümanlarıyla fasıl programına eşlik eden vatandaşlar geceye renk katarken, katılımcılar da türkülere hep birlikte eşlik etti.

Etkinlik boyunca birlik, beraberlik ve hemşehrilik ruhunun ön plana çıktığı programda, Kemaliye'nin kültürel değerleri yaşatıldı. Geleneksel Eğin fasıl kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılan gecede, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Yetkililer, kültürel mirasın korunması ve yaşatılması amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, programa katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözler Ankara'da! CHP'de iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

Türk siyasetinde görülmemiş olay! Gözler Ankara'ya çevrildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam

Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in yeni aşkına ilk yorum
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı

Usta sanatçının bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş

Bu nasıl bir egodur? Kendisini bekleyenlerin yüzüne bile bakmadı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz