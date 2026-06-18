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Kemah'da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Sergisi açıldı

Kemah'da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Sergisi açıldı
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında geleneksel el sanatları ve ürün sergisi açıldı. Kaymakam Resul Tutay ve eşi Rümeysa Tutay'ın katıldığı etkinlikte kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Geleneksel El Sanatları ve Ürün Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve eşi Rümeysa Tutay'ın katıldığı programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ve sanat ürünleri sergilendi.

Sergiyi dolaşarak kursiyerlerle sohbet eden Kaymakam Tutay, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireylerin kişisel gelişimine ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri inceleyen Tutay, serginin hazırlanmasında emeği geçen eğiticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, serginin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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