Kelebeklerin Çığlığı Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti

Kelebeklerin Çığlığı Filminin Gala Gecesi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, Cengis Temuçin Asiltürk'ün yazıp yönettiği 'Kelebeklerin Çığlığı' filminin galası düzenlendi. Gala, sanatçıların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Oyuncular, çekim sürecinin zorluğuna rağmen keyifli bir çalışma süreci geçirdiklerini belirtti.

'Kelebeklerin Çığlığı' filminin galası düzenlendi

ANKARA - Ankara'da 'Kelebeklerin Çığlığı' filminin galası düzenlendi.

Ankara'da Cengis Temuçin Asiltürk'ün yazıp yönettiği 'Kelebeklerin Çığlığı' filminin galası düzenlendi. Galaya, dizinin oyuncuları ve birçok sanat sever katıldı. Gala gecesi ile alakalı konuşan oyuncu Alper Kafa, "Çekim aşaması zorluklarla geçti ama keyifli bir çalışma oldu. Çıkan sonucu da gördükten sonra, bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte son derece memnunuz. Gişesi bol olsun. Ama bizim öyle büyük bir gişe kaygımız da mevcut değil. Tamamen romantik, sanatsal kurguların öne planda olduğu, izledikçe keyif alacağınız kitap okur tadında, romanesk tiyatronun, sinemanın öncülerinden Cengis Asiltürk'ün hazırladığı Kelebeklerin Çığlığı filminde izleyiciyle buluşuyoruz. Sanat filmi izleyicilerini sinemalara bekliyoruz" dedi.

Oyunculardan Serli Seta Nişanyan, "Çok güzel buluşmalar bizim için. Çünkü biz oynarken veya çekerken aslında bazı şeyleri görmüyoruz. veya o heyecana kapılıp maalesef bir şekilde fark etmiyoruz ama izleyiciden aldığımız, o geri bildirim, gerçekten gözlerinin içindeki o gülümsemeyi, o ışıltıyı gördüğümüz zaman bizim için çok büyük bir haz, çok büyük bir keyif oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Kültür Sanat
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Potada Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Derbide büyük fark! Seride öne geçen takım belli oldu
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında yıldızlarıyla zafere uzandı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.