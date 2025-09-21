Kekova Bölgesi: Akdeniz'in Saklı Cenneti

Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesi, berrak denizi ve su altındaki tarihi kalıntılarıyla misafirlerini unutulmaz mavi tura çıkarıyor.

Doğal güzellikleri ve tarihi geçmişiyle ilgi çeken Kekova bölgesi, Demre'nin Kaleüçağız Mahallesi ve Kaş ilçesinden kalkan tur tekneleri ile özel yatların rotasında yer alıyor.

Masmavi deniziyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölge, başta Kaleüçağız, Kaleköy, Batık Şehir, Hamidiye ve Tersane koyları olmak üzere çok sayıda tarihi kalıntıya ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

Araçla ulaşımı olmayan, küçük Likya kıyı kenti Kaleköy'de mola veren ziyaretçiler, burada Simena Antik Kenti'ni gezme fırsatı da buluyor.

"Saklı cennet" Kaleköy'ün berrak sularında keşfe çıkanlar, su içerisinde yer alan bir lahidin çok yakınında fotoğraf çektirme ve yüzme imkanı buluyor.

Bizans ve Roma İmparatorluğu dönemlerine ait çok sayıda eseri barındırmasından dolayı Milli Park ilan edilen Batık Şehir de Kekova bölgesinde yer alıyor. Ziyaretçiler, yüzmenin yasak olduğu Batık Şehir'in çok yakınından tekne ve kanolarla geçerek, su altında kalan merdivenleri, mendirek ve yapı kalıntılarını çıplak gözle görebiliyor.

Kaleüçağız Mahallesi aynı zamanda antik kalıntıların arasına gizlenmiş, bölgede tek kara yoluyla ulaşımın olduğu Hamidiye Koyu'na ev sahipliği yapıyor. Adını, 1913'te Rauf Orbay komutasındaki Hamidiye Zırhlısı'nın buraya demirlemesinden alan koy, deniz suyunun berraklığıyla ilgi çekiyor.

"Kekova kesinlikle son zamanların parlayan yıldızı"

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, AA muhabirine, bölgenin son dönemde çok ziyaretçi çektiğini söyledi.

İlçenin geçmiş tarihiyle de çok önemli destinasyon olduğunu belirten Duran, Noel Baba Kilisesi, Myra ve Andriake antik kentleriyle tarihin tamamen derinliklerinden gelen bir ilçe olduklarını dile getirdi.

Tarihi derinliklerin yanında bölgeyi güzelleştiren masmavi deniz ve bugüne kadar tarumar olmamış bir tabiata sahip olduklarını vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Bölgemize, 'Akdeniz Bölgesi'nin incisi' diyebiliriz. Ziyaretçilerimiz Kaleüçağız, Çayağzı iskeleleri ve Kaş'tan hareket ediyor. Her gün ortalama 5 bin misafirimiz teknelerle Simena Antik Kenti'nden Tersane ve Hamidiye koylarına uğrayarak denize giriyor ve olağanüstü manzaraya şahit oluyor. Kekova kesinlikle son zamanların parlayan yıldızı. Zihinsel ve fiziksel dinlenmek isteyen, tabiattan, denizden ve doğadan yararlanmak isteyen insanların uğrak yeri konumunda."

"Tarımdan kabuğumuzu kırıp turizme kanalize olmak istiyoruz"

Duran, ilçede araçla ulaşılabilen tek koyun Hamidiye Koyu olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin Kaleüçağız Mahallesi'nden 100 metre yürüdükten sonra bu koya ulaşabileceğini aktaran Duran, şöyle konuştu:

"Koyun hikayesi, tarihin derinliklerine, Balkan Savaşları'na kadar uzanıyor. Balkan Savaşları'nda komutanlarımızdan Rauf Orbay'ın Hamidiye adlı kruvazör gemisiyle bu koyda gizlendiği ve buradan geçen gemilere ateş açtığı biliniyor. Daha çok tanınmaya ihtiyacı olan bir ilçeyiz. Tarımdan kabuğumuzu kırıp turizme kanalize olmak istiyoruz. Bunu da doğamızı tahrip ederek, ormanlarımızı yok ederek değil aynı doğanın içinde halkımızın yararlanacağı turizm sistemiyle olsun istiyoruz."