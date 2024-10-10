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Kazakistan'da 9. Türk Filmleri Haftası Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Kazakistan'da 9. Türk Filmleri Haftası Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen 9. Türk Filmleri Haftası, kültürel bağları güçlendirmeyi hedefleyerek yerli ve ödüllü Türk filmlerini Kazak izleyicileriyle buluşturdu. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti ve katılımcılar sanatçılarla buluşma imkanı buldu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Almatı Başkonsolosluğunun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Türk Filmleri Haftası, 5-9 Ekim tarihlerinde Almatı'da yapıldı.

Açılış galası, başrollerini Onur Tuna ve Pelin Akil'in paylaştığı "Son Akşam Yemeği" filmiyle gerçekleştirilen Türk Filmleri Haftası'nda, "Gecenin Nakaratı", "Nefes-Yer Eksi İki", "Hayatla Barış" filmleri ile "Rafadan Tayfa 4-Hayrimatör" animasyon yapımı da gösterildi.

5 gün boyunca Almatı'nın büyük sinema salonlarından birinde gösterilen, Türk yönetmenlerin ödüllü filmleri ise Kazak izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Film gösterimlerinin ardından izleyiciler, sanatçılarla buluşma fırsatı buldu.

Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu, bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdikleri Türk Filmleri Haftası ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik sayesinde sinemanın gücüyle iki ülke arasında yeni bir köprü kurulduğunu söyledi.

Gündoğdu, "Son Akşam Yemeği" filminin başrol oyuncuları Onur Tuna ve Pelin Akil'in katılımıyla yapılan açılış galasına yoğun bir ilginin olduğunu, hafta boyunca günde iki film gösterdiklerini belirterek, "Her gösterimde salonlar Kazakistanlı sinemaseverler tarafından dolduruldu. Kazak kardeşlerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi göstermesi, Türk sinemasının büyüklüğünün ve etkisinin göstergesidir. Bu, Türk sinemasının kıymetini artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Kültür Sanat

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