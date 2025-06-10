Kayseri Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 65 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda 65 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde ücretsiz uygulama sayesinde 65 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, vatandaşların doğayla ve hayvanlarla buluşmasını sağlamak adına bu özel uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesini Kurban Bayramı tatilinde 65 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Kurban Bayramı öncesinde müjdelediği ücretsiz hayvanat bahçesi uygulaması, Kayserililerden ve çevre illerden gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde 65 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı olan tesis, çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçiyi hayvanlarla buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, bayramların, sevgi, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel zamanlar olduğunu, bu özel günlerde vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi adına hayvanat bahçesini ücretsiz hale getirdiklerini belirtti.

Uygulama nedeniyle hayvanat bahçesinin dolup taştığını aktaran Büyükkılıç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla bağ kurmalarını önemsiyoruz. Bu vesileyle gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Kültür Sanat
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