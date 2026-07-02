AA muhabirlerine Kayseri'de 2 ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "Medya Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 ödüle layık görüldü.

KGC'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada dereceye girenler belli oldu.

Jüri başkanlığını KGC Başkanı Metin Kösedağ'ın yaptığı toplantı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yarışma sonucunda 2025 yılı için çeşitli dallarda 8 eser birinciliğe layık görüldü, 7 esere de mansiyon ödülü verildi.

Kösedağ, yarışma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlediğimiz bu tür yarışmalar, meslektaşlarımızın ortaya koyduğu başarılı çalışmaları görünür kılarken, gazetecilikte kaliteyi, üretkenliği ve mesleki rekabeti de teşvik etmektedir. Bunun yanında meslektaşlarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle genç gazetecilerimizin daha nitelikli çalışmalara yönelmesi açısından bu organizasyonlar büyük önem taşıyor."

AA'ya 2 ödül

Yarışmada, AA muhabiri Ergün Haktanıyan, "Bisiklet Almak İçin Kaynakçı Oldu" adlı karesiyle fotoğraf kategorisinde birinciliği kazandı.

AA muhabiri Esma Küçükşahin de "Kara yapıklılar, baş bağlama geleneğini yıllardır sürdürüyor" haberiyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri, 24 Temmuz'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.