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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödül Töreni

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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği medya yarışmasında Anadolu Ajansı muhabiri ödül aldı. Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de törende dereceye giren gazetecileri tebrik etti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri ödüle layık görüldü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren gazetecileri tebrik etti.

Çiçek, gazetecilerin her gün önemli haberler yaptıklarını ve bu haberlerin gündemi belirlediğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da yarışmada ödül alanları kutladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da yarışmaya 60'ın üzerinde eserin katıldığını belirtti.

AA muhabiri Müzahim Zahid Tüzün "Yazılı Görsel Haber" dalında "Tesadüfen Bulunan Taşlar 1700 Yıllık Tarım Takvimini Ortaya Çıkardı" fotoğrafıyla ikincilik ödülü aldı.

Yarışmada, "Yazılı Görsel Haber" dalında Hunat TV'den Reşat Özdemir, "Röportaj-Araştırma-İnceleme ve Makale" kategorisinde Kayseri Anadolu Haber'den Dilek Bayram, "TV Haber Programcılığı" dalında TV1'den Yalçın Yoldaş, "Spor Haberi" kategorisinde Hunat TV'den Güngör Görden, "Sayfa Düzeni (mizanpaj)" kategorisinde ise Anadolu Express Haber'den Volkan Türkmen birinci oldu.

"Fotoğraf" dalında Hunat TV'den Serap Kayhan ile serbest olarak katılan Huzeyfe Ulu, "Radyo Programcılığı" dalında ise Furkan Radyo'dan Selda Avcı mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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