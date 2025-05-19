Kayseri'deki sosyal deneyde öğrenciler, Türk bayrağını yere düşmeden yakaladı

Kayseri'de Talas Belediyesince hazırlanan sosyal deneyde öğrenciler, Türk bayrağını yere düşmeden yakaladı.

Talas Belediyesi ekipleri, dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı sosyal deney kapsamında, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'nin bahçesine Türk bayrağı astı.

Ekipler, teneffüs zilinin ardından öğrencilerin bahçeye çıkmasıyla bayrağın ipini bıraktı.

Bayrağın düşmeye başladığını fark eden öğrenciler, koşarak bayrağı tuttu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kamera kaydına alınan anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Yalçın, paylaşımında, "19 Mayıs'a özel sosyal deney. Bayrak yere düşmeden önce ilk kim tutar? Kırmızıyla beyazın birleştiği o an, yalnızca bir refleks değildi. Bir milletin evlatları, yere düşmeden tuttu onurunu, geçmişini, geleceğini. Çünkü bu topraklarda bayrak yere düşmez. Çünkü gençlik, hala en güzel yerden, yürekten geliyor. Atatürk'ü saygıyla anıyor, gençliğin sevgisi ve azmiyle yarınlara umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.