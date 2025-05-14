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Kayseri'de Selfie Müzesi Ziyaretçileri Eğlenceli Anlar Yaşıyor

Kayseri'de Selfie Müzesi Ziyaretçileri Eğlenceli Anlar Yaşıyor
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Kayseri'de hayata geçirilen 'Selfie Müzesi', illüzyon, ayna labirentleri ve farklı konseptleriyle ziyaretçilere eğlenceli fotoğraf çekim deneyimleri sunuyor. İşletme, her yaştan ziyaretçiyi ağırlayarak keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Kayseri'de illüzyon, ayna labirentleri, lazer alanı, top havuzu ve ters oda gibi 60'dan fazla konseptin bulunduğu "özçekim merkezi", farklı yaş gruplarından ziyaretçi ağırlıyor.

Ortak iş yapma hayali kuran 7 arkadaş, kente farklı bir ortam kazandırmak amacıyla farklı ülkelerde ve şehirlerde gördükleri tarzları zenginleştirerek "Selfie Müzesi"ni hayata geçirdi.

İnsanlara bulutların altında, ayna labirentinde, Süper Mario oyunu veya karpuz içinde fotoğraf çektirme fırsatı sunan işletme, farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlıyor.

İşletme Müdürü Cenk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların "Selfie Müzesi"nde keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

İşletmede 60'dan fazla konsept bulunduğunu belirten Çetin, "800 metrekarenin üzerinde bir alan. Burası 'Selfie Müzesi' ama 'Deneyim Müzesi' olarak da adlandırabiliriz. İllüzyon, özçekim, ayna labirentlerimiz, ayna ve lazer odalarımız, top havuzumuz ve ters odamız var. Sadece çocuklara veya yetişkinlere değil, yediden yetmişe herkese hitap ediyoruz. Amacımız, insanlara hayal ettikleri yerlerde fotoğraf çektirme imkanı sunmaktı. İnsanlar burada bulutların altında sallanarak, bir karpuzun veya Süper Mario oyununun içinde fotoğraf çektirebiliyor. Herkes buradan çok mutlu ayrılıyor." diye konuştu.

"Gelenler mutlu ayrılıyor"

İşletme ortağı Merter Sezer Kemaldar da uzun yıllar planladıkları "Selfie Müzesi"ni bu yıl hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kayseri'ye farklı tarzda bir yer kazandırmak istediklerini anlatan Kemaldar, "Burası müze olarak geçiyor. Müzeye insanlar eserleri izlemeye gelir. Bizim buradaki düşüncemiz, 'Sanat eseri sizsiniz. Sadece izleyen değil, artık içinde olan kişisiniz'di. Sonuçtan memnunuz. Gelenler mutlu ayrılıyor." dedi.

Ziyaretçiler farklı tarzlarda özçekim yapmaktan memnun

Ziyaretçilerden Abdullah Yiğit Atılgan ise "Burayı gezmek yaklaşık 1 saat sürüyor. Fotoğraf çektirmek için yanınızda kesinlikle üçüncü bir kişi gelmesi lazım. İçeride çok fazla güzel odalar var. Fotoğraf çektirmek için farklı konseptler bulunuyor. Vakit güzel geçiyor. Beklediğimden iyiydi açıkçası. Çok fazla özçekim yapabileceğiniz, anı biriktirebileceğiniz bir yer." diye konuştu.

Emirhan Çardak da fotoğraf çekmeyi sevdiği için işletmeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Keyif alarak gezip özçekim yaptığını vurgulayan Çardak, "Sosyal medyaya önem veriyorum. Güzel pozlar çıkardığıma inanıyorum. Onun için saatlerimi burada geçirebilirim. Gayet güzel. İnsanların buraya gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Kültür Sanat
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