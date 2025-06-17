Kayseri'de motosiklet grubu uyuşturucuyla mücadele için sokaklarda tur attı

Kayseri'de 150 kişiden oluşan motosiklet grubu, uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekmek için kortej halinde sokaklarda turladı.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Talas Paraşüt Alanı'nda bir araya gelen 150 motosikletli, polis eskortu eşliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesine kadar sürüş gerçekleştirdi.

Sürüşün ardından konuşan Kulüp Başkanı Salih Mert Uysal, "uyuşturucuya hayır" demek için buluştuklarını belirtti.

Genç ekiple yola çıktıklarını aktaran Uysal, toplum olarak herkesin birbirine sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla birlikte mücadele edilebileceğini vurgulayan Uysal, "Bugün sadece motorlarımızı değil, vicdanlarımızı da harekete geçiriyoruz. Bugün yollar bizim ama mesaj tüm topluma. Bugün buradayız çünkü 'Uyuşturucuya hayır.' diyoruz. Uyuşturucu, gençliğimizi hedef alan, hayalleri karartan sessiz düşmandır." ifadelerini kullandı.