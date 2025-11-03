Kayseri'de Mimar Sinan Evi İçin Kullanım Protokolü İmzalandı

Kayseri'de Mimar Sinan Evi'nin kullanım protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, düzenlenen programda kullanım protokolüne imza attı.

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Ağırnas Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Evi, 20 yıllığına bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.

Bakanlık, protokol kapsamında restorasyonunu üstlendiği yapıyı Mimar Sinan'ın evi olarak düzenleyecek ve ziyarete açmaya devam edecek.