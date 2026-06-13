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Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor

Kayseri'de doğal oluşumları barındıran Işıl Dağı keşfedilmeyi bekliyor
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Işıl Dağı, sel sularının aşındırmasıyla oluşan doğal yapısı, endemik Işıl Lalesi ve renkli topraklarıyla dikkat çekiyor.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Işıl Dağı, doğal oluşumlarıyla dikkati çekiyor.

Tuzla Palas Gölü'nün kuzeyinde, Palas Mahallesi sınırlarında yer alan 1618 metre yüksekliğe sahip Işıl Dağı, kurak yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan doğal görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Kayseri'ye has endemik bir bitki türü olan Işıl Lalesi'ne de ev sahipliği yapan dağ, çevresindeki ekili alanlarla güzel görüntüler oluşturuyor.

Tuzla Palas Gölü ile Kızılırmak arasında yer alan dağ, farklı renkteki toprak yapılarıyla da dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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