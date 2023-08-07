Kayseri'de 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde folklor gösterileri ve sanatçıların konserleri düzenlendi. Festivalde katılımcılara pilav ikram edildi.