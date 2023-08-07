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Kayseri'de 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali

Kültür Sanat Haberleri

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali'ne Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde folklor gösterileri ve sanatçıların konserleri düzenlendi. Festivalde katılımcılara pilav ikram edildi.

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde 7. Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali yapıldı.

Festivale, Belediye Başkanı Halit Demir'in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Folklor gösterileri gibi etkinliklerin olduğu festival sanatçılar Ahmet Şafak ve Nazlı Öksüz'ün konserleriyle devam etti.

Katılımcılara pilav ikram edilen festival etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tamer Bot - Kültür Sanat

Özvatan Kayseri Kültür Sanat Haberler

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