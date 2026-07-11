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Başkan Büyükkılıç restorasyonu tamamlanan 5 asırlık bedesteni inceledi

Başkan Büyükkılıç restorasyonu tamamlanan 5 asırlık bedesteni inceledi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 5 asırlık bedesteni inceledi. Başkan, bölgeye halı müzesi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, restorasyonu tamamlanan 5 asırlık bedesteni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği Camikebir Mahallesi'nde bulunan 5 asırlık bedestenin restorasyon çalışmaları Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünce tamamlandı.

Burada incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, buraya turizm odaklı halılar ve halı müzesiyle önemli bir fonksiyon yükleme niyetinde olduklarını ifade etti.

Restorasyonunun projelendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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