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Kayseri'de yüzlerce yıllık gelenek devam ediyor

Kayseri'de yüzlerce yıllık gelenek devam ediyor
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Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve 442 yıllık Nasrullahzade Vakfı tarafından 40 bin kişilik aşure dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde yapılan duaların ardından ikram edilen aşure, geleneksel etkinlik kapsamında vatandaşlara sunuldu.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Nasrullahzade Vakfı tarafından 40 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Aşure günü dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Kayseri'de 40 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirildi. 442 yıllık Nasrullahzade Vakfı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Cami önünde yapılan duaların ardından aşure ikramı yapıldı. Yıllardır devam eden geleneği bu yıl da yerine getirdiklerini ifade eden Vakıf Çalışanı Mehmet Soyaslan; "Vakfımız; 584 yılında kurulmuş bir vakıf. O yıldan bu yıla devam eden geleneğimiz olan aşureyi her yıl yaptırarak vatandaşlara dağıtmaktayız. Bu yıl da Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile birlikte aşure etkinliğimizi tamamlamak üzereyiz. 40 bine yakın aşure yapıldı, dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yarın da Hunat, Cami Kebir ve Bürüngüz Camilerinde Cuma namazı çıkışı tekrar Vakıflar Bölge Müdürlüğü ikramı olarak dağıtımlarımız devam edecek" dedi.

Aşure dağıtımına Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir de katılırken, vatandaşın ilgisi yoğun oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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