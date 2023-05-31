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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Yaz Kursları Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Yaz Kursları Başlıyor

Kültür Sanat Haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuvar yaz kursu kayıtları 12 Haziran'da başlayacak. Kurslarda çocuklar ve yetişkinler için çeşitli müzik, resim ve tiyatro eğitimleri verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konservatuvar yaz kursu kayıtları 12 Haziran'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek kurslarda 9-15 yaş arası çocuklar kategorisinde bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro ve yan flüt eğitimleri verilecek.

16 yaş üzeri yetişkinler kategorisinde ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt kursları düzenlenecek.

Konservatuvar yaz kursları için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuvarı'ndan işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Kültür Sanat

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